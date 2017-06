Borse in salita, segnale di allarme da mercato opzioni

Borse in ripresa in Asia e in Europa dopo che i creditori dell’area euro e la Grecia hanno trovato un accordo sulla concessione di 8,5 miliardi di euro di aiuti con cui si è evitata una crisi del debito. L’intesa è stata stretta al meeting dell’Eurogruppo. Dopo la riunione dei ministri delle Finanze incentrata sulla Grecia oggi è l’ora dell’Ecofin, cui prenderanno parte i ministri dell’Ue.

Gli analisti intanto segnalano che oggi scadono 1.300 miliardi di dollari di contratti nel mercato delle opzioni. Significa che la quadrupla strega odierna sarà più tesa del normale. Secondo Marko Kovalic di JP Morgan difficilmente le Borse in Usa potranno superare i livelli attuali (circa 2.450 punti per l’indice allargato) a meno che non ci siano novità positive a Washington dal fronte della riforma di alleggerimento fiscale. L’esposizione degli investitori e dei fondi in Borsa è infatti già fin troppo “alta”. L’indice VIX della volatilità sul Nasdaq ha raggiunto nell’ultima settimana i massimi di 15 anni rispetto all’indice della paura dell’S&P e i titoli tecnologici (FAANG) sono tornati a subire cali pesanti ieri.

