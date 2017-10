Borse in rosso prima di lavoro Usa e verdetto Moody’s sull’Italia

L’ennesimo record di Wall Street non basta per riportare l’entusiasmo anche in Europa, dove le Borse scambiano in ribasso per via di una serie di incertezze politiche, in particolare quelle legate alla crisi costituzionale in Spagna dopo il referendum sull’indipendenza della Catalogna. In agenda macro il rapporto occupazionale governativo Usa e, in serata a mercati chiusi, il verdetto dell’agenzia di rating Moody’s sul credito sovrano italiano. Con otto giornate di fila in rialzo, l’indice S&P 500 ha realizzato la striscia positiva più lunga dal 2013. Trainato dai settori IT e finanziario, il paniere allargato ha guadagnato lo 0,6% e aggiornato i record per ben la sesta volta.

A Piazza Affari si mette in grande evidenza Cattolica Assicurazioni, i cui titoli sono sospesi per eccesso di rialzo con un progresso teorico di due cifre percentuali dopo che Warren Buffett ha rilevato da Pop Vicenza il 9% del capitale. In Cina i mercati sono rimasti chiusi per una festività nazionale. In ambito di mercati energetici, il petrolio scambia sulla linea della parità con i trader che tengono d’occhio le novità sulla nuova tempesta tropicale che si abbatterà sul Golfo del Messico. Sul Forex il cross euro dollaro viaggia sotto quota $1,17.

