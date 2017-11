Borse in rosso: dubbi su riforma fiscale Usa, governo May traballa

È un momento difficile per i mercati azionari. Le Borse sono negative sostanzialmente in tutto il mondo nella prima seduta della settimana: gli investitori vogliono capire se i Repubblicani saranno effettivamente in grado di elaborare rapidamente l’ambizioso piano di riforma fiscale negli Stati Uniti. Sul mercato valutario la sterlina perde terreno contro le principali monete rivali dopo che 40 membri del partito conservatore in parlamento hanno messo in dubbio la leadership di Theresa May chiedendo le dimissioni della premier.

L‘indice regionale MSCI della Regione Asia-Pacifico, che esclude la Borsa di Tokyo, è in calo mentre l’indice Nikkei giapponese ha chiuso in ribasso del -1,3%. A Wall Street si conclude la striscia positiva di sette sedute dell’indice S&P 500. segnala qualche presa di beneficio dopo che il partito dei Repubblicani al Senato ha presentato una versione della riforma fiscale alternativa a quella dei colleghi di partito della Camera dei Rappresentanti, che alzerebbe le tasse per una parte del ceto medio. Il taglio della corporate tax al 20% dal 35% potrebbe essere poi rimandato al 2019.

