Borse in rialzo, attività fabbriche torna a crescere in Cina ed Europa

Il semestre inizia con il piede giusto per l’azionario europeo, trainato dai settori petrolifero e del gas. Corea del Sud, Cina, Svezia e Norvegia: sono tutti paesi che hanno visto un ritorno della crescita il mese scorso – in alcuni casi come quello della Cina il dato macro si è rivelato superiore alle previsioni. La notizia sulla Cina ha spinto in rialzo i prezzi di metalli come rame e alluminio, che hanno un gran mercato in Cina. Anche in Eurozona il PMI manifatturiero ha fatto meglio delle previsioni. India, Giappone, Taiwan e Vietnam hanno registrato un’espansione dell’attività.

Questi dati positivi aiutano le Borse europee in avvio di seduta. La Borsa in Cina è invece relativamente fredda, mentre la Borsa del Giappone ha chiuso in lieve ribasso malgrado l’incremento dell’indice della fiducia delle grandi imprese ai massimi di 3 anni. Un’altra novità importante in Asia riguarda il legame dei titoli obbligazionari di Hong Kong e Cina continentale: è da considerare una svolta storica per gli investitori stranieri cui vengono aperte le porte della Cina. Oggi Wall Street chiude prima del tempo, alle 21 italiane, e domani rimarrà chiusa in vista delle festività dell’indipendente Day.

