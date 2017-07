Borse in guadagno nel giorno di Draghi: calma prima della tempesta

Dopo la seduta positiva in Europa e il triplice record di Wall Street, l’azionario sembra intenzionato a correre ancora. Le Borse colgono l’assist di Draghi che ha mandato un messaggio da colomba quando ha riportato che la Bce è pronta ad incrementare il piano di acquisto di asset se necessario. Alcuni economisti si aspettavano che Mario Draghi facesse un cenno al processo di tapering, sebbene senza entrare nel dettaglio prima del meeting di settembre. Così non è stato. La Banca del Giappone, dal canto suo, ha confermato le politiche di stimolo monetario e pare l’unica grande banca centrale a non essere ancora pronta a sfilarsi dalle manovre ultra accomodanti in vigore nei grandi paesi industrializzati dopo lo scoppio della crisi finanziaria.

A Piazza Affari occhi puntati su Telecom Italia dopo che la Guardia di Finanza ha eseguito un’ispezione nella sede della compagnia su richiesta della Consob. Il motivo dell’operazione sembra essere legat al peso e all’influenza che gioca l’azionista Vivendi – primo socio di Telecom con una quota del 24,7% – nella governance del gruppo telefonico presieduto da Arnaud de Puyfontaine. Sul fronte obbligazionario le parole accomodanti di Draghi aiutano i Bond di Germania e Francia.

