Borse in equilibrio precario, euro paga tensioni in Catalogna

Avvio con rialzi stentati per le Borse europee mentre le piazze asiatiche hanno vissuto una seduta contrastata. Sul mercato valutario l’euro paga le tensioni in Spagna, dove i catalani hanno votato a favore dell’indipendenza con il 90% dei suffragi e un tasso di affluenza al 42% in un contesto difficile. Il referendum non ha valore ma le autorità catalane intendono dichiarare la loro indipendenza nel giro di qualche giorno, sfidando il governo spagnolo che giudica incostituzionale il voto di domenica. Tiene però lo Spread tra Bonos spagnoli e Bund tedeschi (vedi grafico sotto).

“Il referendum in Catalogna non è un ‘game changer’, ma peserà per un po’ sull’euro e l’area euro, facendo svanire l’ottimismo alimentato dalla vittoria di Macron” in Francia, dicono gli analisti di RBC Capital in una nota. L’euro è la valuta più debole di giornata. Il dollaro Usa da parte sua consolida i guadagni mentre negli Stati Uniti prende il via l’iter politico legislativo di riforma del sistema fiscale. In crescita anche i rendimenti dei titoli di Stato Usa. L’oro continua a cedere terreno mentre il petrolio quota sopra i 51 dollari al barile. In calendario in settimana vi sono il rapporto occupazionale e la scelta di Trump sul nome di chi succederà Janet Yellen alla presidenza della Fed.

