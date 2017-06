Borse in difficoltà, petrolio entrato in fase ribassista

Il petrolio è entrato nel tunnel della fase ribassista e questo sta preoccupando gli investitori, già allarmati per l’offerta in eccesso. Il piano di tagli alla produzione dell’Opec non sta dando i frutti sperati e il mercato continua a essere inondato di barili. Il Brent ha toccato i 46 dollari ieri, i minimi da inizio novembre. Secondo la banca scandinava Dankse il problema non riguarda solo l’incremento della produzione in paesi come Libia e Usa ma soprattutto il calo della domanda. Anche le novità giunte dal Medioriente, dove il sovrano saudita ha scelto come successore il suo figlio prediletto 31enne.

I prezzi bassi del greggio pesano anche sui mercati valutari, con le valute dipendenti dal petrolio come dollaro australiano, rublo e corona norvegese che cedono terreno, mentre lo yen giapponese è al contrario sostenuto dalla riduzione dell’appetito per il rischio. Il dollaro Usa attraversa invece un buon momento dopo che i funzionari della Federal Reserve hanno ribadito le intenzioni abbastanza da falco della banca centrale. L’attenzione sarà poi sempre rivolta al Regno Unito e alle trattative sulla Brexit. Oggi in Parlamento interverrà la Regina Elisabetta II.