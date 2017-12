Borse in difficoltà: battuta d’arresto per riforma fiscale Usa

L’incertezza sul futuro della riforma fiscale americana minaccia di compromettere proprio sul finale quello che è stato un anno sin qui stellare per l’azionario mondiale. L’appetito per il rischio di gestori e grandi investitori si è ridotto negli ultimi giorni di scambi. La fase di rialzi lunghissima nelle Borse, della durata di otto anni, potrebbe essere prossima alla conclusione.

Le Borse europee e asiatiche scambiano ancora in rosso dopo i cali di ieri: pesano le preoccupazioni legate alla riforma fiscale Usa. Il Senatore Repubblicano Marco Rubio ha criticato il testo per gli sconti fiscali alla percentuale più ricca della popolazione e ha minacciato di non votare a favore della legge, a meno che il Senato non accetti di aumentare l’importo del credito fiscale per i bambini.

Sul Forex il dollaro americano chiuderà la settimana in negativo mentre l’euro in positivo dopo le riunioni di Fed e Bce. Volatile il rand in vista delle elezioni in Sud Africa, mentre la sterlina scivola ancora, sebbene i leader Ue dovrebbero alla fine decidere di passare alla seconda fase dei colloqui con Londra sulla Brexit.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.