Borse in calo, euro vola: focus su Brexit e tetto al debito Usa

Borse in rosso a inizio settimana, con tutti i settori in difficoltà. Gli investitori si preparano a ricevere novità dal rinnovo dei colloqui tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. Un particolare occhio di riguardo andrà anche all’andamento del petrolio, dopo che l’uragano Harvey ha fatto cinque morti, tanti danni e decine di feriti nell’area meridionale degli Stati Uniti. Sul Forex l’euro si rafforza ai massimi di due anni e mezzo sul dollaro favorito dai timori legati al tetto al debito negli Stati Uniti. Il governo Trump ha tempo fino a fine settembre per trovare un accordo per innalzare il livello, altrimenti si consumerà un temuto shutdown, ossia la paralisi delle attività federali.

Sul versante del reddito fisso, Bond spaesati in Europa, dopo che Mario Draghi non ha scoperto le carte al simposio di Jackson Hole. Draghi ha espresso fiducia nella ripresa dell’economia ma ha anche invitato ad avere pazienza, visto che servirà ancora del tempo per riportare l’inflazione verso il target inferiore ma vicino al 2%. Il banchiere italiano ha difeso le politiche ultra accomodanti della Bce, fatte di tassi ai minimi e piani di acquisto di Bond, dicendo che stanno dando l’esito sperato.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di Borsa nel mese di agosto sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.