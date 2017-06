Borse ignorano bolla tecnologici, focus su Fed, Bce e banche

In attesa della riunione della Fed di domani, l’attenzione degli investitori si sposta dal momento di crisi dei tecnologici alle prossime decisioni delle banche centrali. Quanto alla Bce, si avvicina l’appuntamento con un graduale irrigidimento delle politiche monetarie. SocGen ha previsto che si parli di tapering già a settembre. Il membro del direttorio Benoit Coeuré ha fatto sapere che il board valuterà come e quando ridurre il programma di stimolo monetario straordinario QE entro dicembre. Sul valutario la sterlina continua a subire l’incertezza politica del Regno Unito e per le trattative sulla Brexit. In ambito obbligazionario lo Spread tra Btp e Bund scambia sotto i 177 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale di riferimento vale poco più del 2%.

Sul versante azionario, a Milano l’attenzione torna a concentrarsi sulle banche, con Intesa SanPaolo e UniCredit che hanno chiesto al Tesoro garanzie prima di impegnarsi nel salvataggio delle due banche venete. Su MPS tornano a farsi sentire i problemi legati ai crediti deteriorati, mentre Banca Carige soffre per via degli scombussolamenti al vertice. Claudio Calabi, Alberto Mocchi e Maurizia Squinzi hanno abbandonato l’incarico perché non condividono le motivazioni del CdA che ha sfiduciato l’amministratore delegato Guido Bastianini. In Asia la Borsa di Tokyo chiude sulla parità.

