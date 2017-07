Borse Gucci uomo: linee e tendenze 2017

Con la fine delle vacanze è tempo di tornare in ufficio. Per i manager e gli imprenditori può essere il momento giusto per rinnovare la propria borsa da lavoro, necessaria per portare in azienda gli strumenti del mestiere, fra fogli, cartelle, computer portatile o tablet dove ve ne sia l’esigenza. Per i professionisti che vogliono fare bella figura con una ventiquattrore status symbol, Gucci offre diversi modelli, dalle business bags alle borse da viaggio, passando per i portadocumenti.

La borse da lavoro di Gucci sono fatte negli stessi materiali delle borse da giorno. La collezione spazia da messenger in pelle stile vintage fino a borse valigia più professionali e borse porta pc per ogni esigenza. Il modello più classico è il portadocumenti in tessuto GG Supreme a 1190 euro con dettaglio Web verde, rosso, verde, i colori tipici di Gucci. La tracolla è staccabile e regolabile, in nylon con passaspalla in pelle.

Una tracolla per chi ha bisogno di più spazio è quella in tessuto GG Supreme in combinazione cromatica grigio – nero e tracolla con dettaglio Web blu e rosso. O il sottile portadocumenti da 1250 euro in pelle Gucci Signature, incisa a caldo per una texture compatta. Il materiale ha un effetto lucido, che riflette l’allure contemporanea di questa borsa, con angoli smussati, tasca frontale e doppia cerniera. Un altro portadocumenti di media misura è quello sempre in pelle Gucci Signature in vendita a 1690 euro, con uno scomparto imbottito per Ipad, angoli smussati e chiusura a doppia cerniera.

Nella collezione Primavera – Estate 2017 troviamo borse da viaggio in tessuto GG Supreme beige ed ebano, un materiale a ridotto impatto ambientale. Fra le borse a tracolla più adatte per il tempo libero domina il motivo Web verde e rosso che rende omaggio al mondo equestre con cerniera interna e tasche per smartphone a partire da 495 euro fino a 1290 euro, chiusura magnetica automatica e fodera in nylon.

Ci sono poi valigie e trolley per i viaggi di durata maggiore. Il costo dei trolley parte da 1980 euro, la collezione si compone di sei modelli che vanno dal più austero trolley grigio – nero dall’allure urbana, fatto nel tradizionale tessuto GG Supreme, con tasca esterna imbottita e rifiniture in pelle, fino alla valigia fiorellata con stampa GG Blooms.

Sul sito di Gucci c’è anche una buona offerta di zaini, di cui sono disponibili in tutto 35 modelli. Quello più utile per un business man è lo zaino con coulisse in tessuto GG Supreme a 590 euro, classico e versatile, arricchito da un’etichetta in pelle con logo vintage e dettaglio felino in metallo, caratterizzato da finiture in pelle di colore giallo agli angoli.

Infine, Gucci propone altri modelli di portadocumenti, adatti non esclusivamente alle occasioni di business, in pelle o in tessuto GG Supreme. Un esempio è la sottile tracolla in pelle Gucci Signature a 1290 euro con tracolla regolabile in pelle e manico in pelle sul retro. Oppure la pouch con motivo GG e il dettaglio a righe declinato nei colori blu e rosso del Sylvie Web.