Borse giù, isolamento Qatar schiaccia il petrolio

Aspettando gli appuntamenti chiave di giovedì, quando si terranno le elezioni politiche lampo nel Regno Unito, ci sarà la riunione della Bce e verrà ascoltato al Senato Usa l’ex direttore dell’Fbi James Comey, i mercati scambiano sotto pressione. Tra i mercati energetici, il petrolio paga ancora le incertezze sui rapporti diplomatici tra i paesi del Golfo dopo la decisione choc di Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Arabia Saudita ed Egitto e di rompere con il Qatar e aprire una crisi nella regione che rischia di generare grande instabilità.

La crisi tra i paesi arabi potrebbe spingere il Qatar a allacciare legami più stretti con Turchia e Iran, in un cambiamento strategico che potrebbe alterare per sempre gli equilibri politici in Medioriente. La Borsa di Doha oggi rimbalza dopo il tonfo della vigilia. Sul valutario il dollaro americano viaggia sui minimi da sei settimane nei confronti dello yen. A Piazza Affari Eni non sembra per ora risentire del taglio del prezzo obiettivo da parte di HSBC.

