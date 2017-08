Borse giù, euro oltre $1,20 e oro al top del 2017 dopo missile Nord Corea

Cresce l’avversione al rischio da parte degli investitori. Le Borse sono tutte in rosso, dall’Asia all’Europa, dopo le ultime novità giunte dal fronte geopolitico riguardanti la maggiore intimidazione mai fatta da Kim Jong-un sinora. Riapre la Borsa di Londra che ieri è rimasta chiusa per una festività. L’euro supera quota $1,20, portandosi ai massimi da gennaio 2015, mentre l’oro ha raggiunto anch’esso un record. La quota di 1.327,72 dollari l’oncia equivale ai nuovi massimi dell’anno.

Il nuovo lancio missilistico compiuto dalla Corea del Nord, che ha sparato un terra aria che ha sorvolato Giappone e che è atterrato nelle acque al largo della regione settentrionale di Hokkaido, ha intensificato ulteriormente le tensioni nella regione. Il test è un avvertimento e una rappresaglia alla presenza minacciosa di Seul e Washington vicina a Pyongyang. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno condotto esercitazioni militari congiunte nell’area delle penisola coreana per non farsi trovare impreparati in caso di scoppio di un conflitto. L’esercito sudcoreano ha anche alzato il livello di allerta mentre il premier giapponese Shinzo Abe ha detto che “le azioni della Corea del Nord non hanno precedenti e rappresentano una minaccia seria e grave per la nostra nazione”.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di Borsa nel mese di agosto sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.