Borse gestore vede calo del 10% ma consiglia di non vendere

Nonostante la capitalizzazione delle Borse sia destinata ad assottigliarsi del 10%, il consiglio della donna che ha in gestione un fondo da 141 miliardi di dollari Usa è quello di rimanere esposti all’azionario e tenere duro. Secondo AMP Capital investors non bisogna abbandonare la nave nel momento di difficoltà e vale la pena aspettare un miglioramento della situazione, senza farsi prendere dal panico: alla fine dell’anno si sarà ricompensati.

“La fase di ripiegamento durerà ancora, perché gli investitori stanno adeguando le loro posizioni” in vista di una strategia monetaria più aggressiva da parte della Fed“, fa sapere all’agenzia di stampa Bloomberg Shane Oliver, la strategist per gli investimenti globali presso AMP Capital, che ha in gestione $179 miliardi di dollari australiani.

“Il periodo di ribassi che si aprendo rappresenta probabilmente solamente una correzione attesa da tempo” fisiologica, “piuttosto che l’avvio di una fase di mercato pesantemente ribassista“, osserva l’analista, secondo la quale l’ampiezza dei cali dovrebbe essere dell’ordine del 10%. Chi resiste verrà tuttavia comunque premiato a fine anno.

Secondo i calcoli di Oliver, nonostante un incremento notevole della volatilità, i ritorni da investimento in Borsa saranno positivi nel complesso nel 2018. Rispetto ai massimi record raggiunti il 26 gennaio, l’indice dell’azionario globale MSCI All-Country World è in flessione del 36%, ma rimane pur sempre in rialzo di oltre il +3% da inizio anno.