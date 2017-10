Borse fiacche ma si specula contro la volatilità. Petrolio al top di tre settimane

I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi di tre settimane ieri dopo che le forze irachene e le milizie sciite hanno preso il controllo dell’area ricca di risorse petrolifere di Kirkuk, una zona contesa dove si erano installati i militanti curdi. L’invasione rappresenta una rappresaglia dell’Iraq contro i curdi per aver indetto e svolto un referendum sull’indipendenza. Il rialzo dovrebbe però avere le gambe corte, dicono gli analisti di mercato sottolineando che in Turchia ci sono scorte di petrolio a sufficienza e gli scontri potevano andare molto peggio.

Sul fronte azionario, le Borse in Asia consolidano i rialzi dopo una serie di conti trimestrali positivi. In Europa le Borse sono più fiacche, mentre crescono le tensioni in Catalogna – in piena crisi costituzionale – e mentre le trattative sulla Brexit restano ferme a un binario morto. Detto questo nessun paese in Europa attraversa una crisi economica e anzi le indicazioni macro da tempo non erano così diffusamente positive. “Abbiamo una crescita decente, una certa fiducia nello stato di salute delle azione e un’inflazione inesistente. In un contesto del genere le Borse diventano la scelta ovvia“, osserva a Reuters Arihiro Nagata, head of derivatives presso SMBC Nikko Securities.

A dimostrazione di quanto ottimista sia il clima nelle Borse, le speculazioni al ribasso contro la volatilità hanno raggiunto i massimi assoluti (vedi grafico sotto). Sul mercato del reddito fisso, i rendimenti dei Bond Usa a breve termine sono saliti dopo le indiscrezioni stampa secondo cui Donald Trump sembra preferire l’economista di Stanford John Taylor per il posto di presidente della Federal Reserve. Il mandato di Janet Yellen scade a febbraio. Il Nikkei giapponese ha chiuso in progresso dello 0,4%, allungando a 11 la striscia di sedute positive consecutive. L’indice MSCI della regione Asia-Pacifico – che esclude i titoli giapponesi – scambia poco sopra la parità: è in progresso in 10 delle ultime 12 sedute.

