Borse: FCA e minerari in vetta, petrolio in ripresa

Gli investitori sono in attesa della riunione dei banchieri centrali che si terrà in settimana nello stato del Wyoming. I colossi minerari BHP Billiton e Antofagasta si portano in vetta all’indice paneuropeo Stoxx 600 dopo aver registrato un bel balzo dei profitti trimestrali. A Milano, in progresso dopo i cali di ieri, protagonista anche oggi FCA (titolo sopra gli 11 euro) dopo che Great Wall Motors hanno rilanciato manifestando il suo interesse non solo per il brand Jeep ma per l’intero gruppo italo americano. L’azienda cinese vuole espandersi nel mercato dei SUV Usa.

Tra gli altri mercati il petrolio è in fase di recupero, un andamento che insieme all’avanzamento dei metalli sostiene le Borse asiatiche, generalmente in lieve rialzo dopo i guadagni timidi messi a segno ieri da Wall Street. Sul Forex il cross euro dollaro viaggia in area 1,18 dollari aspettando novità dal meeting dei governatori delle principali banche centrali al mondo. A Jackson Hole ci saranno anche Janet Yellen e Mario Draghi.

