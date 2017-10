Borse snobbano crisi Catalogna e arrivo MiFid 2, euro ai minimi di sei mesi

I segnali arrivate dal fronte macro di un’economia robusta negli Stati Uniti stanno favorendo il dollaro e le Borse, che avanzano anche in Asia ed Europa. Il problema secondo il gestore Crispin Odey autore della Swan Fund letter è che la direttiva MiFid 2 – che entrerà in vigore a gennaio – arriva in concomitanza con la possibile riduzione del programma di Quantitative Easing, che ha spinto i prezzi dei titoli azionari a livelli record. La normalizzazione delle politiche monetarie “non sarà sicuramente una soluzione felice per l’azionario“, scrive il socio fondatore di Odey Asset Management.

Intanto l’euro scivola ai minimi di sei mesi: la crisi in Catalogna si intensifica con i manifestanti per l’indipendenza della regione che hanno indetto uno sciopero generale in risposta alla grave violazione dei diritti e delle libertà consumata dal governo spagnolo nel voto di domenica 4 ottobre. Scuole, università e ospedali resteranno chiusi e anche i trasporti pubblici che saranno colpiti. Stando ai media spagnoli pare che la Bce abbia contattato le banche del paese per verificare l’impatto che la situazione di instabilità e tensioni potrebbe avere sui patrimoni e sugli affari del settore.

