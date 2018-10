Borse reagiscono a Pil Italia e oscillazioni violente Dow Jones

Favorite da una serie di trimestrali societarie positive, tra cui quelle di Volkswagen e BNP Paribas, i listini dell’azionario europeo puntavano verso l’alto in avvio. L’andamento positivo, nonostante le nubi della guerra commerciale sino americana non si siano dissolte, lascia lo spazio ai ribassi a metà mattinata. A pesare è il dato negativo sul PIL italiano. Le stime del governo contenute nella manovra finanziaria erano già ritenute da gran parte degli analisti troppo ottimiste. Così rispettare gli impegni diventa più complicato.

Proprio per via delle tensioni sul fronte commerciale, il Dow Jones viene da una seduta estremamente volatile, in cui la discrepanza tra i massimi e i minimi di seduta è stata di 800 punti. L’indice delle blue chip ha chiuso in calo di 200 punti dopo aver registrato un rialzo di diverse centinaia di punti nella prima parte di seduta. La maggior parte degli investitori è convinta che la Federal Reserve salverà la baracca in caso di bisogno, ma non è detto che questo avvenga.