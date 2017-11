Borse europee partecipano alla festa globale, S&P 500 sopra 2.600

Festeggiamenti anticipati per le Borse mondiali. Le piazze finanziarie europee seguono la scia del rally globale dei listini azionari degli ultimi due giorni e scambiano in buon rialzo. In Asia l’indice della Borsa di Hong Kong è salito sopra i 30 mila punti ai massimi di dieci anni. L’indice S&P 500 ieri in avvio aveva superato quota 2.600 per la prima volta nella storia. Sul mercato valutario il won sudcoreano viaggia ai massimi di due anni, mentre il peso messicano guadagna terreno in seguito agli ultimi sviluppi positivi sulle trattative per il patto commerciale NAFTA. Il dollaro Usa è ancora in perdita mentre la curva dei rendimenti dei Treasuries Usa continua ad appiattirsi nel contesto di un incremento dei prezzi dei bond sovrani in tutto il mondo. Lo spread tra tratto breve e lungo dei rendimenti è ai minimi di 10 anni. Il petrolio si appresta a in oltre due anni.

E secondo Goldman Sachs i rialzi delle Borse non sono finiti, anzi: citando una crescita degli utili grazie alla riforma del fisco e una robusta attività economica in Usa, gli analisti prevedono che assisteremo ad altri tre anni di mercato rialzista nelle Borse, andamento mosso da un comportamento degli operatori che sarà scandito da una “esuberanza razionale”. A parte l’S&P 500, anche Dow Jones e Nasdaq hanno raggiunto massimi record ieri. L’indice MSCI della regione Asia Pacifico, escluso il Giappone, ha aggiornato i massimi del 2007. In rialzo hanno chiuso anche le Borse di Tokyo e Sidney.