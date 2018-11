Borse europee non sfruttano l’assist di Wall Street, banche nel mirino

Le Borse europee, nonostante la corsa della Borsa americana sulle ali di una Fed più colomba delle attese per quanto riguarda le strategie di politica monetaria per l’anno prossimo, continua a mostrare una certa apatia e poco slancio. Le piazze finanziarie hanno tentato di rimbalzare dai livelli bassi su cui erano sprofondati negli ultimi due mesi, ma senza successo. Nell’ultima seduta del mese le quotazioni sono in calo a Piazza Affari in attesa del vertice tra i leader delle due prime economie al mondo al G20. Donald Trump e Xi Jinping si vedranno a Buenos Aires per discutere della disputa commerciale in atto tra Usa e Cina. L’attenzione è rivolta anche alla manovra finanziaria italiana, con il governo che ha aperto alla possibilità di abbassare le pretese “espansive” e ridurre gli obiettivi di deficit al 2% dal 2,4%.

A pesare è la ritrovata debolezza del settore bancario. All’interno del comparto, le notizie di maggior rilievo vengono da UniCredit e Banco Bpm. Il titolo di quest’ultima è in calo di più di un punto percentuale dopo che il cda ha stabilito che proseguiranno le trattative per la cessione dei Npl (crediti deteriorati iscritti a bilancio) con due delle tre cordate in corsa. Pare che la banca di Giuseppe Castagna punti a cedere tutto il portafoglio messo in vendita, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro. Quanto a UniCredit, la prima banca d’Italia per fatturato ha completato la cessione a Fortress di 675 milioni di euro di crediti in sofferenza.