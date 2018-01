Borse europee ai massimi di due anni, nuovo profit warning nel settore retail

Le Borse europee si portano sui massimi di oltre due anni, spinte dai rialzi di Wall Street e dall’ottimismo circa la formazione di un nuovo governo in Germania. Per l’azionario mondiale è il miglior avvio di anno nuovo in otto anni, con il Dow Jones che ha superato quota 25 mila soltanto 23 sedute dopo aver oltrepassato la soglia di 24 mila. La crescita economica mondiale coordinata e l’inflazione ancora bassa continuano ad alimentare l’appetito per il rischio nonostante i timori generati dagli ultimi record di Borsa. Tra le materie prime, favoriti dalle condizioni economiche favorevoli per quanto riguarda la domanda, i prezzi del petrolio tentano di rimbalzare dopo la seduta fiacca di venerdì scorso. Sul valutario il dollaro continua a guadagnare terreno.

Sul fronte macro sono usciti i dati sulla fiducia degli investitori e sulle vendite al dettaglio in Eurozona. Questi ultimi sono risultati migliori del previsto (+1,5% contro +1,3% in novembre). Tra le notizie societarie spicca il crollo di quasi un quarto di valore di mercato di Mothercare dopo il profit warning lanciato dal gruppo britannico dii abbigliamento e altri accessori per mamme e bambini. In ambito politico, focus sulla Brexit dopo il rimasto di governo ordinato da Theresa May e sulle trattative per la formazione di un esecutivo di larghe intese nella locomotiva tedesca.