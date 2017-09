Euro in difficoltà e Spread in rialzo dopo voto Germania

Dalle elezioni in Germania è uscito un parlamento diviso e questo ha messo sotto pressione l’euro. Secondo gli analisti di Bank of Tokyo-Mitsubishi ci sono rischi di pressioni al ribasso. Dopo il risultato storico della formazione anti euro Alternativa per la Germania (AFD), che ha ottenuto il 13,5% dei consensi realizzando l’impresa di portare un partito di estrema destra nel parlamento tedesco per la prima volta in più di mezzo secolo, si è anche allargato lo Spread tra Btp e Bund: il timore è che in Germania passeranno politiche meno favorevoli ai paesi più deboli dell’area euro.

Le Borse sembrano invece meno influenzate dal voto di domenica, mentre l’oro – in netto calo a settembre – secondo gli analisti potrebbe tornare a guadagnare terreno al primo segnale di indebolimento del dollaro. Angela Merkel, al suo quarto mandato di fila, dovrà scendere a patti con Verdi e Liberali per formare una coalizione “giamaicana’ (così viene chiamata per i colori dei partiti rappresentati) molto variegata, e lo dovrà fare forte di un risultato che la vede indebolita rispetto ai pronostici e alle elezioni federali di quattro anni prima. I Socialisti hanno infatti fatto sapere di non essere interessati a salire di nuovo al governo nel quadro di una Grosse Koalition con i conservatori. Non sarà affatto facile trovare la quadra e questo crea tensioni: in Eurozona la Germania sinora era stata l’unica ‘grande’ a godere di una certa stabilità e continuità dell’azione di governo.

