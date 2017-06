Borse: è il giorno della Fed e di una sfilza di dati macro

La Federal Reserve si appresta ad aumentare il costo del denaro di altri 25 punti base per portare i tassi nella forchetta dell’1-1,25%. Ma la stretta monetaria potrebbe essere l’ultima del 2017. La presidente Janet Yellen dovrà a quel punto sottoporsi alle domande dei giornalisti in sala stampa. Durante la conferenza offrirà la sua opinione sullo stato di salute dell’economia e in particolare dell’inflazione e del mercato del lavoro, i due aspetti che maggiormente influenzano le decisioni di politica monetaria. Le Borse saranno attente a quello che la Fed intende fare con il suo bilancio ‘monstre’ da $4.500 miliardi.

Gli analisti di Wall Street si aspettano che Yellen tenterà di mettere a tacere le speculazioni secondo cui la Fed ha assunto un atteggiamento troppo da falco. Il chief economist di Nomura, Lew Alexander, ha detto a Marketwatch che Yellen allo stesso tempo dovrà confrontarsi con lo scetticismo dei mercati sul fatto che ci saranno altri rialzi dei tassi dopo la riunione di giugno. Dal fronte macro verranno pubblicati i dati sulla produzione industriale e la disoccupazione in Eurozona nel primo trimestre, oltre alle cifre sull’inflazione e sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Sono elementi che condizioneranno Borse, Bond e valutario. Sul Forex la sterlina si rafforza nel giorno in cui verranno pubblicati i report sull’occupazione nel Regno Unito.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.