Borse allungano nel giorno di Draghi, novità su riforma fiscale Usa

Le Borse sono impazienti di ascoltare le parole che proferiranno Janet Yellen e Mario Draghi al simposio economico di Jackson Hole, nel Wyoming. Con l’economia dell’area euro in miglioramento la Bce dovrà stabilire come e quando ridurre il piano di allentamento monetario straordinario. All’appuntamento organizzato dalla Federal Reserve di Kansas City, Yellen prenderà la parola per mezz’ora per il discorso inaugurale, alle 16 italiane (10 costa est, 8 ora locale) mentre Draghi si rivolgerà ai presenti per un’ora a partire dalle 21 italiane (15 costa est, 13 nel Wyoming). Positiva la seduta per le Borse asiatiche. Dopo il +0,51% odierno la Borsa di Tokyo ha chiuso la settimana sugli stessi livelli con cui aveva aperto le contrattazioni lunedì.

Tra i singoli titoli a Piazza Affari ancora una volta protagonista FCA sulle prospettive di scorporo di Maserati, Alfa Romeo e Magneti Marelli. Il cambio di assetto dovrebbe permettere al gruppo di ridurre i livelli di indebitamento e diventare una preda appetibile dei grandi gruppi del settore automobilistico. L’obiettivo e la tempistica prevista dalla famiglia Agnelli sembrano quelli di fondersi con un’altra compagnia entro il 2020. Samsung cede terreno dopo che il capo del suo gruppo, conosciuto professionalmente con il nome di Jay Y. Lee, è stato condannato a cinque anni per corruzione. Le Borse tengono d’occhio anche gli ultimi sviluppi macro: in Europa sono stati pubblicati i prezzi alla produzione in Spagna, la fiducia dei consumatori in Francia e il Pil del secondo trimestre in Germania.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di Borsa nel mese di agosto sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.