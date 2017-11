Borse e Bitcoin: torna appetito rischio, ma anche paura crisi banche italiane

Sono ore concitate e decisive in Liguria per decidere il futuro di Banca Carige: il governo ha dato tempo fino a lunedì per risolvere la situazione critica dell’istituto di credito. Il vicepresidente Malacalza non firma l’impegno a ricapitalizzare, ma ha preso l’impegno a salire al 28%: con l’11,75 dei soci si arriva al 40% circa. È braccio di ferro dei manager con il consorzio delle banche, che dovrebbe fare da garante nel caso di inoptato, cioè di azioni offerte ma non sottoscritte nell’ambito del piano di rafforzamento patrimoniale. Le autorità e i risparmiatori seguono con estrema tensione la vicenda: il governo è consapevole del fatto che l’Italia non può permettersi un’altra crisi, proprio ora che la ripresa dell’economia e della fiducia nel paese sta prendendo slancio e prima delle scontate incertezze politiche in vista delle elezioni politiche della primavera del 2018. I titoli Carige sono sospesi dagli scambi dopo che mercoledì avevano chiuso la seduta in calo dell’11% a quota 14 centesimi, il minimo storico. Se l’aumento di capitale, il terzo in quattro anni, dovesse andare storto, si rischia l’intervento della Bce sull’istituto ligure e lo scatto del piano di bail-in con immediato effetto contagio anche su Mps e Creval.

Sui mercati internazionali le Borse e il Bitcoin traggono vantaggio da un ritorno dell’appetito per il rischio, anche se il rimbalzo potrebbe avere durata breve. Sul Forex il dollaro cede ancora terreno su euro e yen. I prezzi dei Treasuries salgono e anche gli asset in India dopo che Moody’s ha alzato il rating sul credito sovrano. Il Bitcoin ha toccato un nuovo record assoluto qualche giorno dopo aver perso anche il -29%. Rimbalzano le materie prime dopo il selloff della vigilia. L’indice S&P 500 si è riportato l’1% sotto i livelli più alti di sempre: a favorire l’azionario Usa sono le speranze di un accordo sul taglio alla corporate tax al 20% dal 35% e i risultati trimestrali di Cisco Systems e Wal-Mart, che hanno dato una mano ai settori hi-tech e retail.

