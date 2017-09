Borse, torna il trading da reflazione a fine trimestre

L’ultima seduta di settembre e del trimestre è caratterizzata da un clima abbastanza sereno in Borsa nonostante le tante novità che aspettano Stati Uniti, Europa ed Asia nell’ultimo quarto dell’anno. In Giappone il 22 ottobre si tengono le elezioni anticipate, in Germania dopo le elezioni Merkel dovrà formare una nuova coalizione, con cui si rischia di indebolire il progetto di Europa unica, mentre in Usa Donald Trump cercherà di ottenere l’approvazione di un maxi piano di riforma fiscale storico. Il tutto mentre la Corea del Nord minaccia di lanciare nuovi testi missilistici sfidando la pazienza degli Usa.

Le aspettative di inflazione in graduale surriscaldamento in Eurozona e le speranze di un piano di riforma delle tasse, nonostante la gelata di UBS secondo cui la legge non vedrà la luce e se sarà approvata avrà un impatto di massimo l’1% del Pil, hanno mandato un messaggio chiaro ai mercati, con quelli obbligazionari che in area euro e in Usa hanno visto irrigidirsi la curva a lungo termine. Come sottolineano gli analisti di MPS Capital Securities “si tratta di sintomi di tentativo di ripresa dei cosiddetti “reflation trade”, ossia posizionamenti che puntano ad un ripresa dell’inflazione, particolarmente in voga nei primi mesi dopo l’elezione di Trump“.

Ieri Wall Street ha chiuso in lieve progresso, con l’indice S&P 500 che ha raggiunto nuovi record storici, mentre questa mattina le Borse asiatiche sono poco variate. Tokyo ha chiuso sulla parità, in parte a causa del rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. Tuttavia, per l’indice Nikkei, settembre si è rilevato essere il miglior mese dell’anno. Tra gli appuntamenti macro della giornata, da monitorare le cifre sui prezzi al consumo in Eurozona a settembre, il cui andamento influenzerà le decisioni di politica monetaria della Bce. In agenda ci sono anche i dati sull’inflazione in Italia.

