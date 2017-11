Borse deboli: euro al top di due mesi, Bitcoin verso 10mila dollari

Dopo la settimana positiva per l’azionario europeo, la prima delle ultime tre, complice la forza dell’euro la seduta è debole per le Borse europee. Le speranze di un accordo tra i conservatori di Angela Merkel e i socialisti di Martin Schulz per la formazione “rapida” di un governo in Germania, che sblocchi l’impasse politica venutasi ad aprire dopo le elezioni federali di settembre, stanno aiutando a tenere alto l’umore clima di mercato.

Sul Forex l’euro, che scambia sopra i 1,19 dollari, è salito sui massimi di due mesi rispetto alla valuta Usa. Nuovo record per il Bitcoin, che si è issato in area 9.700 dollari. Tra le materie prime, dalla Russia arrivano conferme di un accordo di massima unanime sull’estensione del piano dell’Opec per tagliare la produzione di barili di petrolio e ridare carburante ai prezzi.