Borse da record, dollaro caricato dai verbali della Fed

Dopo il bell’aumento dei dati sul settore manifatturiero in Cina e in Giappone i listini asiatici, trascinati dalla prova spumeggiante delle Borse nipponiche con il Nikkei che vola +3%, continuano a registrare forti guadagni in avvio di 2018. Ben intonata è sempre anche Wall Street. Per l’indice principale dell’azionario giapponese si tratta del miglior risultato giornaliero degli ultimi 14 mesi. Intanto continua a stabilizzarsi intorno alla soglia chiave di 15 mila dollari il Bitcoin.

Sul Forex l’euro prova a rimbalzare dopo che il dollaro è stato favorito dall’intonazione dei verbali della Fed, più da falco di quanto il mercato non si attendesse. Lo Spread tra Btp e Bund sul filo di 160 punti nel giorno delle aste di Francia e Spagna. Le materie prime estendono la striscia positiva più lunga della storia, con il contratto Wti che scambia sopra 62 dollari al barile: questo aiuta Eni, Saipem e Tenaris a spingersi in rialzo. In calendario oggi il dato sulle scorte settimanali di petrolio Usa.



