Borse nervose, corsa armamenti in Corea. Rimonta del dollaro

Il nuovo missile lanciato dalla Corea del Nord, che ha sorvolato il Giappone, ha spinto gli investitori ad andare a caccia di beni sicuri sui mercati. Il fenomeno di flight-to-safety non è durato a lungo, tuttavia, con l’andamento delle Borse asiatiche ed europee che è altalenante in attesa di conoscere le prossime mosse delle banche centrali. La Bce deciderà a ottobre il futuro delle sue politiche ultra espansive, mentre la Fed potrebbe stringere la cinghia e ridurre il bilancio ‘monstre’ prima del 2018.

L’attentato terroristico alla metro di Londra per ora invece non spaventa i mercati finanziari e le Borse. Tra gli altri mercati oro poco variato e dollaro Usa in progresso sul Forex. Sul cross euro dollaro aumentano le pressioni ribassiste dopo i dati sull’inflazione, superiore alle stime (1,9% su base annuale contro l’1,8% previsto) pubblicati ieri in Usa. La sensazione del mercato è che la Federal Reserve finirà per alzare i tassi di interesse un’altra volta quest’anno.

