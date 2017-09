Borse scosse dalla Corea nucleare, volatilità sprint

Le Borse scambiano in calo quest’oggi, innervosite dall’ultimo test nucleare della Corea del Nord, il sesto e maggiore prova di forza finora. Si è trattato di un test nucleare tre volte maggiore di quello di Hiroshima. Wall Street oggi resta chiusa per il Labour Day. Scarna l’agenda macro. A Piazza Affari il monito del presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem grava sui corsi azionari delle banche, il titolo FCA ripiega. Anche se l’indice della volatilità CBOE è collassato quest’anno e viaggia alla media annua più bassa di sempre, potrebbe non durare.

Le tensioni geopolitiche e le incertezze legate alla politica monetaria e alla politica interna negli Stati Uniti potrebbero facilmente alimentare il nervosismo nella restante parte dell’anno. Tra le Borse asiatiche Tokyo ha perso l’1% circa. Sebbene i guadagni del Vix siano stati di appena il +3,2% in agosto, a settembre la sinfonia potrebbe cambiare. Un misuratore dell’andamento a lungo termine, infatti, ha registrato l’incremento più marcato da gennaio 2016 (vedi grafico sotto).

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.