Borse contrastate prima di Yellen: calo improvviso di Hong Kong

Le Borse europee arretrano quest’oggi frenate dal calo delle case automobilistiche mentre si è già spenta la voglia di acquistare titoli bancari in Italia dopo il sollievo per il salvataggio delle due banche venete. L’Italia ha dovuto sborsare in totale 17 miliardi di euro per scongiurare un bail-in di due piccole banche ed è dovuta intervenire anche Intesa Sanpaolo, la prima banca per capitalizzazione. Il governo non può permettersi di fare altrettanto ogni volta che un istituto di piccola o media taglia rischia di fare crac.

In Asia le Borse vanno meglio delle controparti europee, con la fiducia dei consumatori ai massimi di sei anni in Corea del Sud che aiuta il settore delle vendite al dettaglio. Lo yuan fa un bel balzo sul Forex, aiutato dalle speculazioni secondo cui la banca centrale della Cina sta intervenendo sui mercati. I titoli dell’universo health-care scivolano negli Stati Uniti con i senatori Repubblicani che non hanno trovato un numero sufficiente di voti favorevoli al loro progetto di legge di riforma dell’Obamacare.

Sugli altri mercati il petrolio sale ancora mentre l’oro rimbalza dopo il flash crash della vigilia a Londra. In Cina agli sbalzi di prezzo dello yuan sul valutario si aggiungono le turbolenze dell’azionario di Hong Kong, che ha fatto un capitombolo improvviso. Sedici titoli azionari hanno perso più del 40%, per una perdita complessiva in Borsa di 5,4 miliardi di dollari di capitalizzazione. I trader citano i legami tra alcuni gruppi quotati e un broker che è finito sotto indagine.

Sul fronte del reddito fisso, i Treasury estendono i rialzi dopo il calo inatteso degli ordini per le apparecchiature aziendali in Usa. La debolezza di questo aspetto dell’economia ha alimentato i timori sulla robustezza della ripresa, già ben presenti per via delle difficoltà del mercato petrolifero e i segnali di una inflazione sotto le attese. Alcuni trader temono che la Federal Reserve abbia una visione troppo ottimista dell’economia e che i tempi e l’accelerazione del ciclo di rialzo dei tassi di interesse siano ingiustificati e potenzialmente controproducenti. Motivo in più per cui oggi gli occhi saranno puntati sull’intervento di Janet Yellen.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.