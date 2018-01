Borse con i piedi di piombo nel giorno della MiFid 2. Si interrompe corsa euro

Tra le Borse, l’indice paneuropeo EuroStoxx 600 scambia in positivo con i gruppi del settore automobilistico che rimbalzano e con tech e chimici molto richiesti. I mercati emergenti avanzano per la seconda seduta di fila, mentre i rendimenti dei Bond perdono terreno. Sul mercato valutario il dollaro si stabilizza e rafforza dopo una serie di sedute difficili. L’euro cede il passo per la prima volta negli ultimi sei giorni.

C’è in generale grande cautela in Europa nel giorno dell’introduzione della nuova direttiva MiFid 2 sulla consulenza finanziaria. Si tratta del cambiamento di regole più importante dell’ultimo decennio e uno dei maggiori della storia: coinvolgerà tanti aspetti della finanza, dalla ricerca in materia di investimenti al modo di fare trading.

