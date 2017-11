Stretta sui fondi in Cina: prosegue momento no delle Borse

Dopo una ripresa momentanea in avvio di seduta, le Borse in Cina hanno fatto una virata verso il basso dopo il tentativo di rimbalzo in seguito ai pesanti cali di ieri. La notizia secondo cui ad alcuni fondi sarebbe stato vietato di vendere azioni in grandi quantità, ha spinto i prezzi dei listini azionari in rosso. Alcuni fondi pubblici, secondo i media, avrebbero ricevuto un avviso in cui vengono imposti dei limiti alla vendita di titoli in grosse quantità. I fondi non potranno vendere un numero maggiore di titoli rispetto a quelli che hanno comprato lo stesso giorno.

Le Borse in Europa intanto sono fiacche. Tra gli altri mercati i prezzi dei Bond non hanno accusato il colpo, per il momento, ma lo yuan si ė indebolito. Sul mercato valutario l’euro si mantiene saldamente sopra quota 1,19 dollari nel giorno della prima testimonianza del futuro presidente della Fed fresco di nomina Jerome Powell al Congresso Usa dove sará ascoltato dalla commissione bancaria del Senato. Il dollaro Usa oscilla tra i ribassi e i rialzi per via delle persistenti incertezze sul maxi piano di riforma fiscale.