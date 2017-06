Borse: Carney smuove la sterlina, la Fed le banche

La Fed ha approvato i piani di premio per gli azionisti delle 34 maggiori banche americane, le quali hanno così deciso di incrementare di tanto il dividendo e di avviare programmi di buyback massicci. Per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2008 la banca centrale non ha rifiutato i piani di capitale di nemmeno una delle banche sottoposte agli stress test.

La vicenda ha aiutato i titoli del settore in Borsa: i rialzi sono stati dell’1,4-2% (vedi tabella sotto). Citigroup ha raddoppiato il suo dividendo trimestrale e annunciato il programma di acquisto di azioni proprie da $15,6 miliardi, il maggiore della sua storia. Da parte sua JP Morgan ha varato un buyback da $19,4 miliardi.

Ieri il governatore della Bank of England, Mark Carney, ha dichiarato che la Banca centrale potrebbe aumentare presto i tassi di riferimento, poiché la tolleranza per un’accelerazione dell’inflazione è limitata. Il commento mostra un cambio di enfasi rispetto alla scorsa settimana quando il governatore aveva segnalato che ancora non era il momento per iniziare tale processo.

Secondo gli analisti di Mps Capital Services i tre fattori da monitorare per decidere il timing del rialzo saranno: i consumi, i salari e la reazione dell’economia alla Brexit. Sul Forex si è assistito a un immediato apprezzamento della sterlina, favorito anche dal contemporaneo indebolimento del dollaro Usa.

