Borse alle prese con Pil Eurozona e alert Bond: tassi Usa ai massimi dal 2014

L’azionario ha perso terreno in Asia e anche i future sui principali indici di Wall Street – che ieri ha subito la perdita più pesante da settembre 2017 – viaggiano in ribasso, con gli investitori che incamerano qualche profitto dopo uno degli inizi d’anno migliori della storia recente per le Borse mondiali. Sul Forex il dollaro si rafforza dopo i cali della vigilia mentre il petrolio scambia in calo per la seconda seduta di fila. Il Regno Unito ha ammesso che con la Brexit il paese starà peggio e la sterlina accusa subito il colpo. Un segnale di allarme arriva dal mercato obbligazionario, dove i tassi decennali dei Treasuries Usa alimentati dalle paure di reflazione hanno superato anche la soglia del 2,7% portandosi sui massimi dal 2014.

Negli ultimi giorni le stime sull’inflazione si sono irrobustite grazie a una serie di dati convincenti provenienti dal fronte macro, all’aumento del prezzo del petrolio e alla riforma fiscale varata dall’amministrazione Usa. Proprio sul lato macro economico i trader oggi hanno ricevuto indicazioni positive sull’intensità della crescita economica dei paesi dell’area euro. Nel 2017 la Francia ha registrato l’aumento del Pil più marcato dal 2011 (+1,9% su base annuale). Bene ha fatto anche la Spagna (+0,7% come previsto). In agenda in serata c’è l’atteso discorso sullo Stato dell’Unione del presidente americano Donald Trump, che dovrebbe essere incentrato sulle misure pro crescita e pro aziende, come i maxi investimenti nelle infrastrutture.

