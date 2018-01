Borse ignorano minacce Bce e Germania, speculatori scatenati sull’euro

L’azionario tenta di estendere ulteriormente il rally di inizio anno, mentre salgono anche i bond dell’area core europea e quelli statunitensi. In seno alla Bce è braccio di ferro tra falchi e colombe. L’istituto avrebbe allo studio una revisione delle linee guida prospettiche prima della riunione del 25 gennaio: il membro del board Ardo Hansson si è schierato a favore dell’ipotesi dell’interruzione immediata degli acquisti a settembre, con modifica della forward guidance prima dell’estate, supportando anche la possibilità di modificare i tassi prima della fine del processo di reinvestimento. Sul tema dell’euro, Hansson ha precisato che il recente rafforzamento non è una minaccia per gli obiettivi relativi all’inflazione. L’altro membro del board Vitor Constancio ha invece assicurato che il maxi piano di allentamento monetario, il cosiddetto Quantitative Easing, rimarrà in vigore ancora a lungo. Gli speculatori hanno accumulato un numero record di posizioni lunghe sulla valuta unica. Le puntate rialziste dei fondi hedge hanno raggiunto i massimi storici.

Sul fronte politico, l’euro si prende una pausa dopo la corsa sui massimi di tre anni: salgono le tensioni in Germania: quando la formazione di una coalizione di governo tra Angela Merkel e i socialisti sembrava cosa fatta, i delegati SPD di Berlino hanno espresso un voto (non vincolante) contrario all’ipotesi di ripresa dei negoziati con la cancelliera e i conservatori, in vista del congresso di domenica prossima dove si terrà il voto finale tra 600 delegati, un quarto dei quali provenienti dalla regione del Renania Settentrionale. Sul Forex il dollaro recupera qualcosa mentre lo yen scivola. Contrastate le materie prime. In ambito societario, in settimana pubblicano i conti fiscali Taiwan Semiconductor Manufacturing, ASML Holdings, Bank of America e Goldman Sachs. Occhio anche ai dati macro, come quelli sul Pil della Cina.



