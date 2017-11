Borse nervose, perdono appeal: minerari in calo, richiesti i Bond Usa

Dopo una seduta volatile in Asia, le Borse europee sono nervose. Tra i singoli settori i più pesanti sono i titoli dell’industria mineraria. Sul Forex il dollaro tiene e la sterlina si indebolisce in concomitanza con la ripresa delle trattative sulla Brexit. I negoziati sono a un punto morto e il mercato non prevede che lo stallo si sblocchi presto. Tra le materie prime, calano i metalli, mentre sull’obbligazionario scendono i rendimenti dei Treasuries Usa. In questo caso influisce il guanto di sfida lanciato dal presidente americano alla Cina per le sue presunte pratiche commerciali sleali.

In patria intanto Donald Trump non ha ancora realizzato nessuna delle misure pro crescita e pro aziende promesse, ma il mercato azionario continua ad avanzare, sebbene a passo lento. Il timore è che con gli asset su prezzi record, i rendimenti sul mercato rimangono molto bassi. E in un mondo di rendimenti bassi, molti investitori stanno prendendo dei rischi eccessivi, non solo sulle Borse. A Piazza Affari occhi puntati sulle trimestrali di Unicredit e Generali e sull’annuncio di un aumento di capitale da parte di Astaldi.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.