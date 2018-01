Borse tentennano, dollaro giù: paura per Bce e onda protezionista

Le Borse asiatiche hanno raggiunto nuovi record, ma i timori legati a una possibile guerra commerciale gettano un’ombra sui mercati, indebolendo ulteriormente il dollaro Usa, sceso ai minimi di giornata sulle principali valute rivali. Secondo la numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, tuttavia, il valore del dollaro è determinato dai mercati e le riforme in America finiranno per rafforzarlo. Il tutto mentre la Bce oggi dovrebbe cambiare il suo linguaggio e possibilmente la forward guidance, dando una spinta all’euro. Non sarà una riunione per niente facile per Mario Draghi, che è chiamato anche a lasciare un commento sull’impatto della forza della moneta unica (vedi grafico sotto).

L’indice dell’azionario mondiale MSCI, nel frattempo, continua a salire. Sinora nel 2018, favorito dalle prospettive positive sull’economia globale e sulle trimestrali societarie, ha registrato solo due cali giornalieri, had registered declines only on two days this year amid optimism over an extended growth spurt in the global economy and solid earnings. Gli oltre 500 economisti interpellati da Reuters puntano quest’anno sulla crescita più sostenuta dell’economia dal 2010.



