Borse e Bitcoin sotto stress, euro punta $1,25

Le Borse sono innervosite dal nuovo balzo dei tassi dei Bond americani e dagli sbalzi sul Forex, mentre gli investitori – dopo aver conosciuto i conti fiscali di colossi dell’hi-tech come Amazon, Alphabet e Apple – sono impegnati a digerire le cifre del report occupazionale governativo Usa. I salari più alti del previsto – il rialzo su base annuale è stato il più marcato da giugno 2009 – hanno alimentato i timori di un surriscaldamento dell’inflazione. Il dollaro e i rendimenti obbligazionari di conseguenza salgono, mentre l’oro, insieme all’azionario, viene preso di mira. In gennaio gli Usa hanno creato 200 mila nuovi posti di lavoro, con le previsioni che erano per una variazione positiva di 180.000 posti dopo i +148.000 di dicembre. Come previsto il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al minimo da 17 anni del 4,1% Tra le materie prime, continua la corsa del petrolio, favorito dalle speranze per un prolungamento dei tagli alla produzione di barili da parte dell’Opec: i negoziati sono in corso. Intanto il prezzo del Bitcoin è sceso ancora, in area 8.400 dollari (vedi grafico).

In Asia la Banca centrale del Giappone ha deciso di apportare misure per fermare i rialzi di yen e tassi dei titoli di Stato. Per farlo comprerà bond governativi con scadenza a 5 e 10 anni finché il rendimento non scenderà a zero. Intanto il rendimento dei Treasuries Usa scambia nei pressi di quota 2,8% e l’euro punta dritto a quota $1,25 dollari. L’indice Nikkei cala dello 0,9%, le Borse in Cina oscillano sulla linea di parità. A Milano fuori dal listino principale occhi a Spaxs dopo il suo +4% all’esordio (a 10,2 euro). La spac (special purpose acquisition vehicle) del banchiere e imprenditore Corrado Passera, la prima in Italia e la seconda in Europa in quanto a raccolta di capitali, intende fondersi a breve con una banca italiana.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.