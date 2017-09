Borse titubanti e dollaro in difficoltà prima della Fed

Gli investitori preferiscono non correre rischi prima di conoscere le decisioni che la Federal Reserve prenderà nell’atteso appuntamento monetario di domani, il quale dovrebbe essere nella riduzione delle misure di alleggerimento quantitativo. Oltre all’azionario anche il dollaro Usa scambia sottotono. Sul Forex ne approfittano allora l’euro, che supera la soglia di $1,20, e la sterlina. Ripiegano i rendimenti dei Treasuries Usa dopo che ieri erano saliti sui livelli più alti in oltre un mese di tempo.

Il mercato europeo scommette con maggiore forza su un rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca d’Inghilterra quest’anno. Lo yuan offshore intanto scivola ai minimi di due settimane, appesantito dai tentativi delle autorità cinesi di mantenere basse le quotazioni. Sempre in Asia lo yen è in calo per la terza seduta di fila.

