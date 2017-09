Borse mondiali ai nuovi massimi di sempre

Le Borse europee si sono accodate alle altre piazze mondiali, che vanno di corsa dalla seduta notturna in Asia, toccando i massimi di sei settimane. L’indice MSCI delle Borse globali ha raggiunto un nuovo record assoluto, favorito dal ritorno dell’appetito per il rischio. In Usa sale l’attesa per la riunione e di politica monetaria della Fed: gli ultimi dati sull’inflazione non hanno aumentato le probabilità scontate dai mercati di una stretta monetaria quest’anno. Evidentemente il risultato leggermente superiore alle stime del mese scorso non è stato ritenuto sufficienti per giustificare un rialzo dei tassi. Le chance sono del 56% secondo i calcoli della piattaforma FedWatch del CME. Molto dipenderà però da quello che dirà Yellen mercoledì.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.