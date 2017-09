Borse ferme ai box, road map UE di Juncker non entusiasma

Sul valutario il dollaro Usa riprende forza, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,45% favorita dall’indebolimento dello yen. In Europa le Borse tengono d’occhio i nuovi dati macro sulla produzione industriale dell’Eurozona e sull’inflazione di alcuni paesi come Spagna e Germania.

Attenzione rivolta anche al discorso sullo Stato dell’Unione di Jean-Claude Juncker. Il presidente della Commissione europea ha presentato la nuova road-map del continente, esprimendo ottimismo sulla ripresa della crescita economica dell’area e annunciando che serve un ministro unico dell’Unione Europea. Piazza Affari intanto fa meglio delle altre Borse europee.

