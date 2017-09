Borse superano timori su uragano Irma e Corea del Nord

È una non notizia, la notizia più positiva per le Borse e i titoli percepiti come più rischiosi: il fatto che la Corea del Nord non abbia effettuato un settimo test nucleare, come si temeva, bensì abbia celebrato il sesto e più potente ultimo lancio missilistico dello scorso fine settimana, ha riportato sollievo nelle sale operative. È presto per considerare finita la minaccia nordcoreana (Pyongyang ha detto che si vendicherà se il Consiglio di Sicurezza dell’Onu imporrà altre sanzioni punitive), ma come ha sottolineato a Reuters Lee Kyung-min, analista delle Borse presso Daishin Securities, al contrario della settimana scorsa “per lo meno gli investitori ora sono convinti che la situazione non peggiorerà“.

Gli investitori rimangono tuttavia prudenti anche per via dei danni recati e che potrebbe ancora provocare l’uragano Irma che sta minacciando la costa della Florida, dove 4 milioni di famiglie americane sono rimaste senza elettricità. Per ora l’uragano ha colpito gli Usa con meno veemenza di quanto temuto. Tra gli altri mercati il dollaro Usa trae vantaggio da un ritorno dell’appetito per i rischio, mentre beni rifugio come yen e Treasuries ripiegano.

