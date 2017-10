Borse nervose in ansia per stagione trimestrali e Catalogna

In ansia per l’avvio della stagione delle trimestrali societarie, le Borse si sono prese una pausa con la corsa di Wall Street che si è fermata. Occhi sempre puntati sulla vicenda della Catalogna, il cui governo oggi potrebbe proclamare l’indipendenza sfidando le autorità centrali di Madrid in occasione del discorso in parlamento di Barcellona del presidente Carles Puigdemont. A Washington intanto va in scena la conferenza stampa di presentazione del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale.



