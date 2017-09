Borse avanzano, occhio a dati lavoro e manifatturiero

A parte i dati sul Pmi manifatturiero di Cina ed Europa, nelle sale operative delle Borse europee – trainate in avvio dai rialzi di risorse di base e industriali – c’è attesa per il rapporto occupazionale governativo americano di agosto. Dopo il rapporto ADP le attese sono per un dato migliore di quello che dice il consensus, che è per un aumento di 180 mila posti il mese scorso. Visti i precedenti, tuttavia, non va messa troppa enfasi sul rapporto pubblicato ieri sullo stato di salute del settore privato negli Stati Uniti, secondo Adam Cole, chief currency strategist presso RBC.

Se il report pubblicato alle 14.30 sorprende in positivo, gli investitori potrebbero iniziare a scommettere su un rialzo dei tassi della Federal Reserve entro fine anno. Quanto alla Bce, che si riunisce la settimana prossima, non dovrebbero emergere troppe novità in merito ai piani per uscire dal Quantitative Easing, visti gli ultimi dati sull’inflazione e il rafforzamento dell’euro di inizio settimana. L’indice cinese PMI di Caixin è risultato più alto del previsto in agosto, salendo dai 51,1 punti di luglio a quota 51,6. I mercati azionari asiatici hanno chiuso in positivo, sulla scia della prova positiva delle Borse Usa. A Piazza Affari corre FCA nel giorno della pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni di auto in Usa e in Europa.

