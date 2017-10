Borse altalenanti nel day after della Bce, continua discesa euro

Dopo una partenza positiva le Borse europee fanno fatica a conservare i guadagni. Si spegne l’entusiasmo per l’atteggiamento più morbido del previsto di Mario Draghi, con la Bce che ha ridotto i piani di stimolo monetario ma soltanto di poco e lasciando la porta aperta a ulteriori interventi. Qualche presa di profitto colpisce un mercato azionario positivo in ottobre, il mese solitamente più nervoso dell’anno che quest’anno ha invece visto la volatilità scendere ai minimi assoluti. Fari puntati anche su una raffica di trimestrali, tra cui Mediobanca ed Eni in Italia e Amazon, Alphabet, Netflix e Microsoft in Usa.

Sul Forex, l’euro continua la discesa, poco sopra l’area di 1,17 dollari. L’oro e l’argento sono calati ai minimi pluri settimanali, mentre il Bitcoin si riavvicina a quota 6mila dollari dopo che sembrano superati i timori legati all’ennesima divisione del network. Il miliardario e fondatore di PayPal Peter Thiel ha detto durante un evento nella capitale dell’Arabia Saudita Riyad che la criptovaluta è più difficile da “estrarre” dell’oro, e questo la rende molto speciale, e che “la gente sottovaluta le sue grandi potenzialità”.

Crescono intanto le incertezze politiche in Usa, dove diversi congressmen Repubblicani si stanno dimettendo in vista delle elezioni mid-term, aumentando le chance di vittoria dei Democratici al voto del 2018. A giorni Donald Trump dovrebbe poi scogliere le riserve e annunciare la scelta della Casa Bianca per la presidenza della Fed. Il mandato di Janet Yellen scade a febbraio 2018 e dalle ultime indiscrezioni sembra che sia fuori dai giochi. Chiunque sia nominato, secondo i mercati, avrà una strategia monetaria più aggressiva: questo ha spinto in rialzo i rendimenti decennali deI Treasuries sopra il 2,44%, mentre quelli dei Bond europei scendevano in concomitanza con la riunione della Bce. La Spagna assumere il controllo della Catalogna, mentre l’Iraq umilia il Kurdistan, che aveva chiesto una tregua a Kirkuk, area ricca di risorse petrolifere.