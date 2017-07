Borse allungano prima del “giorno infernale”, rimonta del dollaro

Le Borse salgono ancora dopo i rialzi di ieri mentre si prospetta un giovedì di fuoco sui mercati e per un comparto in particolare. L’analista di RBC James Edwardes Jones lo definisce il giorno più ricco di trimestrali che lui abbia mai visto in 20 anni di carriera passati a coprire il settore dei beni al consumo. La seduta sarà impegnativa per lui e per tanti trader curiosi di conoscere i fondamentali e le prospettive delle società quotate, in particolare quelle del settore retail.

Dopo Nestlé, domattina alle 7.30 italiane sarà la volta di Danone, quindi toccherà a Diageo e British American Tobacco. Prima delle 8.15, quando la seduta delle Borse sarà ancora lontana dal cominciare, pubblicherà i conti anche Britvic. E nel pomeriggio renderà noti i risultati L’Oreal. Prima ancora l’appuntamento è con i risultati fiscali della catena di supermercati Casino, del gruppo di scommesse Ladbrokes Coral e del conglomerato francese del lusso Kering.

Sul Forex si segnalano i grandi sbalzi del cross euro dollaro con il biglietto verde che sembra aver chiuso il gap (vedi grafico).