Borse pagano l’euro forte e timori su cartello dell’auto

Nonostante l’Fmi, che sottolinea come il mondo sia sempre meno dipendente da Usa e Regno Unito, abbia rivisto al rialzo le stime sulla crescita del Pil italiano, il nostro paese resterà il fanalino di coda delle sette maggiori economie industrializzate al mondo. I trader, che hanno paura in un hard landing dei mercati emergenti dopo anni di crescita sostenuta, guardano all’andamento del dollaro americano, sceso ai minimi di 13 mesi. L’indice del dollaro, che misura la prova della valuta contro sei rivali principali, ha toccato infatti quota 93,823, il valore più basso da giugno 2016. Un euro forte – più 11% sul dollaro nel 2017 – rischia di compromettere i risultati delle aziende esportatrici europee. L’attenzione del mercato è rivolta anche ai dati macro sugli indici Pmi in Eurozona – deludenti – e alla nuova sfilza di trimestrali societarie, con le banche europee come Deutsche Bank e Barclays che rischiano di pagare caro anche loro come le rivali Usa le difficoltà delle attività di trading nel reddito fisso.

Il dollaro fa fatica per via delle turbolenze politiche a Washington. Un’amministrazione già alle prese con le difficoltà di riforma dell’Obamacare e con lo scandalo del Russiagate, ha vissuto venerdì un altro momento di crisi con le dimissioni del portavoce della Casa Bianca Sean Spicer. Il mercato dubita fortemente che Donald Trump riesca a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale circa i piani di rilancio della crescita e delle aziende attraverso un binomio fatto di bazooka fiscale e maxi investimenti nelle infrastrutture. Per rimontare il dollaro ha bisogno che i rendimenti dei Treasuries Usa tornino a salire, secondo quanto riferito a Reuters da uno strategist di IG Securities. La situazione politica confusionaria sta pesando sui tassi dei titoli di Stato americani.

