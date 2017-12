Borse: acquisti generalizzati dopo svolta Brexit, puniti i Bond

La grande notizia di giornata è l’accordo stretto tra Regno Unito e Unione Europea sulla prima critica tappa dei negoziati sulla Brexit. È stata trovata un’intesa su diritti dei cittadini, sul conto per il divorzio e sul confine tra le due Irlande: ora si passerà ai colloqui ancora più delicati sui rapporti commerciali tra i due blocchi. Secondo gli strategist di Societe Generale, la sterlina potrebbe risalire in area 1,35 dollari e ha il potenziale per spingersi ulteriormente in rialzo alla lunga. Sul Forex rispetto all’euro la divisa britannica sfiora quota 1,15.

Il dollaro da parte sua sarà influenzato dalle possibilità di uno shutdown dei servizi federali del governo Usa, che per ora è stato rimandato di almeno due settimane. Il Congresso ha votato infatti a favore di un prolungamento del credito per il bilancio federale fino al 22 dicembre. Il mercato si posiziona lungo sul biglietto verde. Sul breve la domanda da porsi è quanto la riforma fiscale americana avrà un impatto sull’economia. Sul fronte macro l’attenzione è rivolta al rapporto occupazionale mensile Usa.

A livello settoriale tecnologici, finanziari, industriali ed energetici sono richiesti. In calo solo i gruppi al consumo di beni di prima necessità. I Bond subiscono una serie di ribassi generalizzati, con i trader che stanno vendendo titoli a reddito fisso per reinvestirli in Borsa. I rendimenti obbligazionari europei e americani sono in rialzo. In Europa tra i titoli più positivi ci sono le banche BNP Paribas, Societe Generale, Lloyds e Banco Santander. L’indice settoriale delle banche europee guadagna l’1,5% dopo le novità sulla Brexit.