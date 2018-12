Borsa Usa balza dopo parole Casa Bianca su tregua commerciale

Le parole del consulente economico della Casa Bianca sul caso Huawei e sulla tregua commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina hanno spinto in rialzo la Borsa Usa in avvio di seduta.

Il dollaro, da parte sua, fa un bel tonfo sul Forex dopo che Larry Kudlow ha detto che il presidente Donald Trump potrebbe concedere al presidente cinese più dei 90 giorni stabiliti dai due leader mondiali al G20.

Kudlow ha sottolineato che l’America aveva avvertito Huawei, gruppo di apparecchiature tecnologiche a controllo statale da 93 miliardi di dollari di fatturato nel 2017 e un’istituzione in Cina, di fare attenzione a non violare le sanzioni Usa contro l’Iran.

Secondo il consulente di Trump l’arresto della numero due Weng Whanzou in Canada – che verrà ascoltata in giornata a Vancouver – non deve per forza avere un impatto sui colloqui sul fronte commerciale con il governo di Pechino.

Kudlow ha aggiunto che i dazi imposti dalla Cina sul settore automobilistico americano saranno “ridimensionati in fretta“. Le dichiarazioni hanno dato il la agli acquisti alla Borsa Usa e in particolare sul Nasdaq, il paniere dei titoli hi-tech, e indebolito invece il biglietto verde (vedi grafici)